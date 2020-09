Proteste in Ecuador - Tränengas.

Quelle: Dolores Ochoa/AP/dpa

Ecuadors Staatschef Lenin Moreno hat aufgrund anhaltender Proteste in der Hauptstadt Quito eine Ausgangssperre verhängt. In Quito und anderen Städten kommt es seit Tagen zu Protesten gegen die Streichung von Subventionen für Treibstoff. Auch am Samstag kam es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Demonstranten plünderten den Rechnungshof.



Mit der Streichung der Subventionen soll der defizitäre Staatshaushalt saniert werden. Das ist Voraussetzung für Kredite des Währungsfonds.