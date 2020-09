Demonstranten in Ecuador.

Quelle: Fernando Vergara/AP/dpa

In Ecuador wollen erstmals nach tagelangen, teils gewaltsamen Protesten Regierung und Vertreter der indigenen Bevölkerungsmehrheit miteinander reden. Ihr Dachverband Conaie will allerdings trotz einer von Präsident Lenin Moreno verhängten Ausgangssperre den Druck aufrecht erhalten.



Conaie kündigte an, die Proteste würden fortgesetzt. Moreno zeigte sich zum Einlenken bereit. Er kündigte an, die Streichung der Subventionen für Treibstoff würden überprüft.