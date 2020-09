Demonstranten in Ecuadors Hauptstadt Quito.

Quelle: Juan Diego Montenegro/dpa

Wegen der Proteste und Ausschreitungen in Ecuador hat Präsident Lenin Moreno einen Deutschlandbesuch abgesagt. Der Staatschef wollte vom 8. bis 10. Oktober nach Deutschland reisen, wo unter anderem ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant war.



Moreno wolle die Entwicklung der Lage in Ecuador im Blick behalten, erklärte Außenminister Jose Valencia. In Ecuador sind Proteste eskaliert, nachdem die Regierung Subventionen für Treibstoffpreise gestrichen hatte.