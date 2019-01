Gelbwesten"-Proteste in Paris

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Bei Protesten der "Gelbwesten" sind in Frankreich wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Demonstrationen gab es in Paris und anderen Städten, wie der Sender Franceinfo berichtete. In Paris, Toulouse, Nantes sowie in Evreux sei es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.



Die Proteste richten sich seit Mitte November gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung von Staatspräsident Emmanuel Macron. Ein weitereres Konfliktthema ist die als zu niedrig empfundene Kaufkraft.