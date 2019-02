Polizisten begleiten "Gelbwesten"-Demonstranten in Paris.

Quelle: Kamil Zignioglu/AP/dpa

Das 15. Wochenende in Folge haben sich in Frankreich erneut Tausende von Menschen zu "Gelbwesten"-Protesten vereint. In Paris versammelten sich die Demonstranten zu einem "Marsch durch die schönen Viertel" auf den Champs-Elysees, um von dort aus in Richtung Louvre und Oper weiterzuziehen.



Wie viele Menschen insgesamt an den landesweiten Demonstrationen teilgenommen haben, war am Nachmittag noch nicht bekannt. Immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften.