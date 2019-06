Ein Demonstrant der «Gelbwesten».

Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Die Proteste der "Gelbwesten" in Frankreich haben am Samstag weniger Zulauf gehabt als zuvor. Im ganzen Land wurden 9.500 Demonstranten gezählt, wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete. Eine Zählung aus dem Umfeld der "Gelbwesten" komme hingegen auf gut 23.600 Menschen.



Am vergangenen Wochenende hatten nach Ministeriumsangaben rund 12.500 Menschen im ganzen Land protestiert. Die "Gelbwesten"-Bewegung hatte von mindestens 35.000 Demonstranten gesprochen.