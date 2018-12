«Gelbwesten»-Demonstranten ziehen am Pariser Louvre vorbei.

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Bei Protesten der "Gelbwesten" in Frankreich hat es wieder Spannungen und Festnahmen gegeben. Es gingen aber deutlich weniger Menschen auf die Straße als noch an den vergangenen Wochenenden, wie Franceinfo berichtete.



Allein in Paris seien 65 Menschen festgenommen worden, unter ihnen auch einer der Wortführer der Bewegung, Eric Drouet. Auf der Prachtstraße Champs-Elysees, wo es zuvor immer wieder zu Ausschreitungen gekommen war, sei es jedoch weitgehend ruhig geblieben.