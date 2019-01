Ihren Namen bekam die Bewegung wegen der gelben Warnwesten.

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Bei neuen Protesten der "Gelbwesten" ist es in Paris erneut zu Gewaltausbrüchen gekommen. Nach anfänglich friedlichen Protesten setzten Demonstranten nach Augenzeugenberichten Barrikaden in Brand und warfen Gegenstände auf Polizisten.



Die Polizei setzte Tränengas ein, um Demonstranten daran zu hindern, über eine Seine-Brücke die Nationalversammlung zu erreichen. Proteste gab es auch in Bordeaux, Caen, Rouen und Marseille. Es waren aber deutlich weniger Teilnehmer als in den letzten Wochen.