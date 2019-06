Sturm auf das Parlament in Tiflis.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

In Georgien haben Demonstranten in der Hauptstadt Tiflis versucht, das Parlament zu stürmen. Tausende Menschen zerrten an Absperrungen. Es gab über 50 Verletzte bei Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auslöser ist der Besuch einer russischen Delegation. Die Opposition befürchtet, dass Russland an Einfluss in der Ex-Sowjetrepublik gewinnt.



Das Verhältnis zum Nachbarn Russland ist zerrüttet. 2008 gab es Krieg. Die Kaukasusrepublik verlor ihre abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien.