AfD-Gegner blockieren einen Zufahrtsweg zum AfD-Parteitag. Quelle: Peter Steffen/dpa

Gegendemonstranten haben am Morgen versucht, Zufahrten zum AfD-Bundesparteitag in Hannover zu blockieren. Mehrere hundert AfD-Gegner versammelten sich an verschiedenen Straßenkreuzungen in der Nähe des Kongresszentrums, wo der Parteitag stattfinden soll.



Teilnehmer des AfD-Delegiertentreffens gelangten aber zunächst weiterhin zum Veranstaltungsort. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde eine Blockade geräumt. Bis auf kleinere Rangeleien blieb es zunächst weitgehend friedlich.