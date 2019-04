Mehrere Hundert Landwirte kamen zu den Protesten nach Hannover.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Pläne des Bundes für strengere Düngeregeln für Landwirte haben in Niedersachsen für Proteste gesorgt. Mehrere Hundert Bauern demonstrierten in Hannover mit einem Traktorkorso und einer Resolution gegen schärfere Regeln auch zum Ausfahren von Gülle.



Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke betonte am Rande einer Agrartagung, dass die 2017 erst überarbeiteten Regeln bereits positive Wirkung zeigten. Eine erneute Verschärfung könne dazu führen, dass in Niedersachsen jeder fünfte Hof aufgebe.