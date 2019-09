Proteste in Hongkong. Archivbild

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Die seit Wochen für mehr Demokratie und Freiheitsrechte kämpfenden Hongkonger Demonstranten planen trotz Sorgen vor einer Eskalation der Gewalt auch an Chinas Nationalfeiertag am 1. Oktober Aktionen. Das sagte die Abgeordnete Tanya Chan in Genf.



"Wir machen uns Sorgen, dass die Brutalität der Polizei eskaliert", sagte sie. Chan hatte im UN-Menschenrechtsrat vor einer humanitären Krise in Hongkong gewarnt. Sie rief den Rat auf, eine unabhängige Untersuchungskommission einzurichten.