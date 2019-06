All jene, die in diesen Tagen auf die Straße gehen, eint die Furcht davor, Hongkong könne durch das neue Gesetz de facto seine Privilegien wie Meinungs- oder Pressefreiheit verlieren und immer abhängiger vom diktatorischen Regime in Peking werden. "Besonders die junge Generation ist über diese Erosion des Rechtsstaats besorgt", erzählt Albert Ho, Mitglied einer Hongkonger Demokratiebewegung.



So ist es auch nicht überraschend, dass sich die Protestierenden vor allem durch Absprachen in den sozialen Medien organisiert haben. Einen zentralen Kopf, wie noch 2014 bei den Regenschirmprotesten, gibt es diesmal nicht. Doch die junge Generation ist nicht allein. Tausende Unternehmer ließen ihre Geschäfte heute geschlossen, Schulleiter den Unterricht ausfallen: So viele wie möglich sollen die Gelegenheit bekommen, bei den Protesten dabei zu sein.