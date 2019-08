Proteste in Hongkong

Bereits jetzt hat Peking den Ton gegenüber der Protestbewegung massiv verschärft. Die chinesische Volksbefreiungsarmee bezeichnete die Demonstrationen vergangene Woche als "inakzeptabel" und warnte, sie habe alle "Einsatzmöglichkeiten", um die Sicherheit in Hongkong sowie Chinas "nationale Souveränität" aufrechtzuerhalten. Am Dienstag drohte der Staatsrat in Peking den Demonstranten: "Wer mit dem Feuer spielt, kommt darin um." Sie sollten die "Stärke der Zentralregierung" nicht unterschätzen.

Xi nehme eine zunehmend harte Linie ein, meint Lam. Die scharfen Drohungen aus Peking bergen jedoch die Gefahr, Panik in Hongkong auszulösen. Dies könnte zu einem Investitionsstopp in der Finanzmetropole führen. Schon jetzt geht die Polizei in Hongkong deutlich härter gegen die Demonstranten vor als noch vor Wochen.