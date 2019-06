Demokratie-Aktivist Joshua Wong.

Quelle: Reuters

Die Demonstrationen für mehr Demokratie vor fünf Jahren hatten wochenlang Teile der chinesischen Sonderverwaltungsregion lahmgelegt. Sie bekamen ihren Namen von den Regenschirmen, die gegen die Sonne und das Pfefferspray der Polizei eingesetzt worden waren. Seither hat die kommunistische Führung in Peking die Zügel straffer gezogen.



In den vergangenen Tagen hatte es Massenproteste gegen ein Gesetz für Auslieferungen an China gegeben. Regierungschefin Carrie Lam legte es am Wochenende auf Eis und entschuldigte sich bei den Hongkongern für ihr Vorgehen. Doch die Verärgerung unter den sieben Millionen Einwohnern der asiatischen Wirtschafts- und Finanzmetropole ist noch immer groß. Am Sonntag gingen mehr als eine Million Menschen aus Protest gegen die Regierung auf die Straße. Und die Proteste sollen nach dem Willen der Organisatoren auch andauern, bis das Gesetz komplett zurückgezogen wird. Die Gewerkschaft der Sozialarbeiter hat für Montag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.