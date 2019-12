Proteste in einem Hongkonger Einkaufszentrum.

Quelle: Lee Jin-Man/AP/dpa

Bei neuen Protesten in Hongkong hat die Polizei mindestens 14 Demonstranten festgenommen. In einem Einkaufszentrum in Sheung Shui gingen Zivilpolizisten mit Schlagstöcken gegen Demonstranten vor. Unter den Festgenommenen war laut einem AFP-Reporter eine 14-Jährige.



Die Demonstranten störten Besucher des Einkaufszentrums, Läden wurden geschlossen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Ähnliche Auseinandersetzungen gab es in einem Shopping-Center in Kowloon Bay, wo auch mehrere Demonstranten festgenommen wurden.