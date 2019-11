Beide Länder kämpfen mit hoher Staatsverschuldung, hoher Arbeitslosigkeit und einem verknöcherten politischen System, in dem die führenden Posten unter den Religionsgruppen aufgeteilt werden. In beiden Länder leidet die Bevölkerung zudem unter der verbreiteten Korruption der Behörden und den schlechten staatlichen Dienstleistungen, die sich in chronischer Strom- und Wasserknappheit niederschlagen. In beiden Ländern ist zudem die Verachtung für die politischen Eliten groß. Im konservativen Süden des Irak hängen nun große Bilder der libanesischen Pornodarstellerin Mia Chalifa mit der Aufschrift, sie sei "ehrenhafter" als alle Politiker des Landes zusammen. Auf dem Tahrir-Platz in Bagdad, auf dem die Proteste im Irak begonnen haben, heißt es auf Transparenten: "Von Beirut bis Bagdad, eine Revolution gegen die Korrupten".