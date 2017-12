Hunderte Studenten und andere Menschen beteiligten sich am Samstag an der Protestversammlung an der Universität von Teheran. Augenzeugen berichteten, dass zahlreiche Bereitschaftspolizisten an den Eingängen der Universität Stellung bezogen und Straßen in der Umgebung abgeriegelt hätten. Sie griffen aber offenbar nicht ein. Nach Angaben von Fars kam es auch in der Heiligen Stadt Ghom zu Protesten.