Quelle: ZDF

Diese Staaten haben nichts damit zu tun, dass die iranische Führung total korrupt ist und unfähig, die Bürger zu ernähren oder dass Iran ein Riesenteil seiner Gelder verpulvert - sei es für das Atomprogramm oder für die regionalen Abenteuer. Die Bevölkerung ist dagegen, und das lässt sich auch an den Slogans der Demonstranten ablesen - "Nein zu Gaza", "Nein zu Libanon" oder "Es lebe Iran". Man zeigt, was man will, und das ist auch anders als bei den Protesten 2009 - man hat damals das Regime nicht in Frage gestellt. Jetzt richtet sich der Protest massiv gegen das Regime. Sie rufen "Iranische Republik, nicht Islamische Republik". Und total neu ist, dass man von den sogenannten Reformern auch gar nichts mehr wissen will. Eine der Parolen heißt: "Hardliner, Reformer - eure Zeit ist vorbei".