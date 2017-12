Im Moment sind die Proteste noch nicht so groß wie die Proteste von 2009, die übrigens genau vor acht Jahren blutig beendet wurden. Doch sie sind weit verbreitet; in zehn iranischen Städten gab es in den letzten Tagen regimekritische Demonstrationen. Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi sieht darin den "Beginn einer großen Protestbewegung", die weit stärker werden könnte als die Massenproteste von 2009. Tatsächlich herrscht großer Unmut in der iranischen Bevölkerung über die Kluft zwischen Arm und Reich. Die sozialen Unterschiede sind in den letzten Jahren noch gewachsen. Und die Enttäuschung darüber sucht sich jetzt ein Ventil.