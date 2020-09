Befürworter der katalanischen Unabhängigkeit. Archivbild

Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Mit einem Generalstreik wollen die Separatisten Kataloniens an diesem Freitag gegen die harten Urteile protestieren. In Barcelona wurden auch Tausende Teilnehmer der sogenannten "Märsche für die Freiheit" erwartet, die sich in den vergangenen Tagen in fünf Städten der Region auf den Weg in die katalanische Hauptstadt gemacht hatten.



Sieben ehemalige Spitzenpolitiker und zwei Anführer ziviler Organisationen waren kürzlich vom Obersten Gericht in Madrid zu langjähriger Haft verurteilt worden.