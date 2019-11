Demonstranten in Bogotá.

Quelle: Sergio Acero/colprensa/dpa

Nach Massenprotesten gegen die kolumbianische Regierung und schweren Ausschreitungen ist in der Hauptstadt Bogota eine nächtliche Ausgangssperre verhängt worden. Das teilte Bürgermeister Enrique Penalosa Londono mit. Ausnahmen galten für Flugreisende, Flughafenmitarbeiter und Piloten.



Mit der Ausgangssperre will die Stadtverwaltung weitere Krawalle in der Hauptstadt verhindern. Im Süden von Bogota hatten sich vermummte Demonstranten zuvor Straßenschlachten mit der Polizei geliefert.