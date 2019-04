Demonstrationsaufruf in Berlin.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

In mehreren deutschen Städten wollen heute Tausende Menschen gegen rasant steigende Mieten demonstrieren. Die größte Veranstaltung am deutschlandweiten Aktionstag von Mietervereinen und Protestinitiativen wird in Berlin erwartet.



Hier sind 6.000 Teilnehmer zu einer Kundgebung unter dem Motto "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn" angemeldet. In Berlin beginnt am Vormittag außerdem auch das Sammeln von Unterschriften für ein Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen.