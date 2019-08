Zehntausende demonstrieren in Moskau

Bei den vorherigen zwei Demonstrationen waren Tausende Personen festgenommen worden, mitunter gewaltsam. Das stieß international auf Kritik. Die Polizei nahm am Samstag die nicht registrierte Kandidatin Ljubow Sobol in Gewahrsam, die zu einer Anführerin der Proteste geworden ist. In einem Video auf ihrem Twitter-Konto war zu sehen, wie Polizisten in ihr Büro einbrechen, während sie eine Erklärung fordert.