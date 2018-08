Zum 50. Jahrestag des Warschauer-Pakt-Einmarschs in die Tschechoslowakei haben mehrere Hundert Menschen vor der russischen Botschaft in Prag demonstriert. Sie hielten Ukraine-, NATO- und Europaflaggen sowie Spruchbänder wie "Okkupanten sind keine Brüder" hoch.



In der Nacht vom 20. zum 21. August 1968 fielen sowjetische, polnische, ungarische und bulgarische Truppen in der damaligen Tschechoslowakei ein. Sie schlugen die sozialistische Reformbewegung des Prager Frühlings gewaltsam nieder.