Demonstranten in der Hauptstadt Bukarest vor dem Regierungssitz. Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

Zehntausende Menschen haben in verschiedenen Städten Rumäniens gegen die sozialliberale Regierung demonstriert. Allein in der Hauptstadt Bukarest gingen laut Nachrichtenagentur Mediafax mindestens 20.000 Menschen auf die Straße.



Sie brachten ihren Unmut über die aus ihrer Sicht von der Regierung geförderte Korruption zum Ausdruck. Vor dem Regierungssitz setzte die Polizei Tränengas ein, mehrere Demonstranten wurden festgenommen. Auch in anderen Städten gingen viele Tausende auf die Straße.