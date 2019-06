Es war zu offensichtlich, dass man ihm was unterschieben wollte.

Es war zu offensichtlich, dass man ihm was unterschieben wollte. Hinzu kommt auch der Gedanke: So etwas kann mir jederzeit auch passieren. Außerdem kam ein sehr deutliches Signal aus dem Kreml an die staatlichen Medien, in welchem Licht über Golunow zu berichten sei.