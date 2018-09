Insgesamt wurden mehr als 1.000 Menschen festgenommen. Quelle: Roman Pimenov/Interpress/AP/dpa

Der Kreml hat bei den von landesweiten Protesten überschatteten Regionalwahlen nach Angaben der Wahlkommission fast überall seine Spitzenposition gehalten. In fast allen Regionen haben nach vorläufigem Ergebnis die Kremlpartei Geeintes Russland und ihre Kandidaten gewonnen, teilte die Wahlleitung mit.



Am Wahltag gingen Zehntausende Menschen im ganzen Land auf die Straße. Besonders in Sibirien und in St. Petersburg griff die Polizei bei den nicht genehmigten Demonstrationen hart durch.