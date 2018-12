Tunesische Polizeibeamte beim Einsatz.

Quelle: Walid Ben Sassi/AP/dpa

Tunesische Sicherheitskräfte haben in der Nacht zu Samstag Tränengas gegen randalierende Demonstranten in der Hauptstadt Tunis eingesetzt. Die Demonstranten zündeten Reifen an, sperrten Straßen und warfen Steine auf die Sicherheitskräfte, wie Augenzeugen berichteten.



In Tunesien kommt es seit Jahren im Dezember und Januar um den Jahrestag der Revolution von 2011 zu Demonstrationen und Ausschreitungen. Am Montag war ein Journalist gestorben, der sich selbst angezündet hatte.