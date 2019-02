Nur kurz nach der Rede Guaidó trat auch Venezuelas sozialistischer Machthaber vor seine Anhänger. Die Sozialisten schafften es nicht, auch nur annähernd so viele Menschen auf die Straße zu bringen wie die Opposition. Trotzdem gelang Nicolás Maduro mit seinem Auftritt in Caracas etwas Zeit zu gewinnen. Denn der von der Opposition herbei geschworene Seitenwechsel der Generäle blieb bis auf eine Ausnahme aus. Im ganzen Land gab es zwar vereinzelte Verbrüderungsszenen von Polizeikräften mit den Demonstranten, doch die Rebellion in der Armee - gefordert von US-Vizepräsident Mike Pence und auch Kolumbiens Präsident Ivan Duque, der Maduro nur noch wenige Stunden gab, blieb aus.