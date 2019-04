Juan Guaido sprach in Caracas zu seinen Anhängern.

Quelle: Rafael Hernandez/dpa

Venezuelas Opposition hat mit Kundgebungen gegen die seit einem Monat anhaltenden Stromunterbrechungen protestiert. Der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido stellte die Demos in 358 Städten als Beginn der "Operation Freiheit" vor, die den sozialistischen Staatschef Nicolas Maduro zum Rücktritt drängen soll.



"Wir fordern nicht nur Wasser und Licht, sondern auch Demokratie und Zukunft" sagte Guaido auf der Hauptkundgebung in Caracas. Guaido rief zu noch größeren Demos am Mittwoch auf.