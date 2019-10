Von Tränengas verletzte Frau in Hongkong.

Quelle: Gemunu Amarasinghe/AP/dpa

Bei den jüngsten Ausschreitungen in Hongkong sind mehr als 100 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien noch in einem kritischen Zustand, teilte die Krankenhaus-Behörde mit. Ein 18-jähriger Schüler, der von einem Polizisten angeschossen worden war, sei dagegen in einem "stabilen Zustand".



Am Dienstag waren Zehntausende Demonstranten zunächst friedlich durch die Straßen der chinesischen Sonderverwaltungszone gezogen. Danach kam es an mehreren Orten zu schweren Ausschreitungen.