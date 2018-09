Geht es um die Wirtschafts- und Außenpolitik? Oder doch eher um die Unzufriedenheit mit dem Establishment im Land? "Ich glaube beides", sagt ein Politologe in Teheran, der wegen der heiklen Lage nicht beim Namen genannt werden will. Er teilt die Meinung von Vizepräsident Ishagh Dschanguiri. Der vermutete Hardliner hinter den ersten Protesten in Maschad in Nordostiran, um die Regierung von Präsident Hassan Ruhani zu schwächen. Der Vizepräsident warnte aber auch, dass diese Aktion schnell außer Kontrolle geraten könne. "Und genau das ist dann auch passiert", sagt der Politologe.