Protest gegen Stierkämpfe in Pamplona. Quelle: Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/dpa

Im nordspanischen Pamplona beginnt am Samstag die weltberühmte Stierhatz. Dabei werden sechs zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfbullen sowie einige Leitochsen von Hunderten Menschen durch die engen Straßen der Stadt in die Arena getrieben. Dort findet abends die "Corrida" - der Stierkampf - statt.



Im Vorfeld kam es erneut zu Protesten von Tierschützern. Aktivisten hatten sich mit Stiermasken verkleidet und vor dem Rathaus postiert. Die Tradition ist in Spanien seit langem umstritten.