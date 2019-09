Mehrere tausend Menschen haben am ersten Publikumstag der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt für mehr Klimaschutz und eine Verkehrswende protestiert. Zu einer Kundgebung vor den Toren der IAA kamen nach Angaben der Polizei etwa 15.000 Teilnehmern, davon etwa 12.500 Radler. Die Veranstalter sprachen von etwa 25.000 Demonstranten, die in Frankfurt oder auf dem Weg dorthin waren.