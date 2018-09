Auch in Moskau kam es zu Protesten. Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Bei landesweiten Protesten zu den Regionalwahlen in Russland sind laut Beobachtern knapp 300 Menschen festgenommen worden. In der sibirischen Stadt Omsk seien mehrere Dutzend Menschen in Gewahrsam genommen worden, meldete das Bürgerrechtsportal OVD-Info. In Jekaterinburg soll auch der kremlkritische Ex-Bürgermeister Jewgeni Roisman festgesetzt worden sein.



In 18 weiteren Städten sei es ebenfalls zu Festnahmen gekommen. Der Protest richtet sich vor allem gegen eine umstrittene Rentenreform.