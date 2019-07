Die überwiegend friedlichen Massenproteste gegen Hongkongs pro-chinesische Regierung dauern bereits seit sieben Wochen an. Inzwischen haben sich die Proteste ausgeweitet: Die Demonstranten fordern demokratische Reformen, ein allgemeines Stimmrecht und den Rücktritt der pekingtreuen Lam. Die Zentralregierung in Peking hat die Proteste in den vergangenen Wochen in zunehmend scharfem Ton verurteilt. Lam hat bislang kein Einlenken gezeigt. In der Öffentlichkeit war die Regierungschefin in den vergangenen Wochen kaum noch zu sehen.