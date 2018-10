Ein Selbstverstorger-Haus für eine vierköpfige Familie. Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Mit dem Prototyp eines modernen Selbstversorger-Hauses will die Yale University zum Umdenken beim weltweiten Wohnungsbau anregen. Deswegen steht nun vor dem UN-Hauptquartier in New York das "Ecological Living Module", das auf zwei Etagen Platz für vier Personen bietet.



Gebaut wurde das Haus aus Holz und anderem erneuerbarem Material. Trinkwasser wird aus Regen und Luftfeuchtigkeit aufbereitet, Strom durch eine Solarfassade gewonnen, an drei Außenwänden kann Obst und Gemüse angebaut werden.