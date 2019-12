Atomkraftwerk Buschehr im Iran. Archivbild

Quelle: Majid Asgaripour/Mehr News Agency/dpa/Archivbild vom 26.10.2010

Ein Erdbeben der Stärke 4,9 hat am frühen Freitagmorgen die südiranischen Provinz Buschehr erschüttert. Betroffen war nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna die Kleinstadt Kalameh. Informationen über mögliche Opfer oder das Ausmaß der Schäden gebe es noch nicht, so der Isna Bericht.



In der Provinz Buschehr befindet sich auch ein Atomkraftwerk. Erst vor wenigen Wochen hat dort der Bau eines zweiten Atomkraftwerks begonnen. Ein drittes Werk ist zudem geplant.