Justin Trudeau, Premierminister von Kanada. Quelle: Graham Hughes/The Canadian Press/AP/dpa

In der kanadischen Provinz New Brunswick sind durch Schüsse zwei Polizisten und mindestens zwei weitere Menschen getötet worden. Ein Verdächtiger sei in Gewahrsahm, teilte die Polizei im Ort Fredericton mit. In der betroffenen Gegend liegen eine Wohnsiedlung und einige Geschäfte.



Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach den Betroffenen seine Anteilnahme aus. Die Stadt unweit der Atlantikküste zählt etwa 60.000 Einwohner und liegt eine gute Autostunde östlich vom US-Bundesstaat Maine.