Infizierte Patienten können das Virus leicht übertragen. Quelle: Al-Hadji Kudra Maliro/AP/dpa

Im Osten des Kongos sind bereits 100 Menschen an der gefährlichen Seuche Ebola gestorben. Bei den Opfern sei das Virus mit Labortests nachgewiesen worden, erklärte das Gesundheitsministerium. Weitere 35 Tote galten als Ebola-Verdachtsfälle. Insgesamt 211 Menschen hätten sich wahrscheinlich mit dem hämorrhagischen Fieber angesteckt.



Der Ebola-Ausbruch in der Provinz Nord-Kivu ist bereits die zehnte Epidemie im Kongo seit der Entdeckung der Krankheit dort in den 1970er-Jahren.