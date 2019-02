Wenige Stunden später, am Sonntagmorgen, hat sich die Nachricht von Markus B.s Tod bereits herum gesprochen. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) erkennt die Brisanz – immerhin lagen die großen Demonstrationen und Ausschreitungen in Chemnitz erst wenige Tage zurück. Auch dort war ein Deutscher ums Leben gekommen, erstochen, mutmaßlich von Asylbewerbern. Stahlknecht schickt die Bereitschaftspolizei und bittet um Hilfe in den Nachbarländern.