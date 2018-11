Viele Medien nannten es "das deutsche Abu Ghraib". Jenes Foltergefängnis in Bagdad also, das zu Zeiten Saddam Husseins für seine Folterpraktiken berüchtigt war. Nach der Schließung im Sommer 2014 stand der Name "Abu Ghraib" plötzlich für eine Flüchtlingsunterkunft im sonst eher beschaulichen Siegerland. Über den Vergleich kann man sicherlich streiten, aber die Inhalte der Bilder und Videos, die Ende September 2014 aus der Burbacher Flüchtlingsunterkunft an die Öffentlichkeit gelangten, sind erschreckend, menschenverachtend und die gezeigten Handlungen sehr wahrscheinlich strafbar.