Der ehemalige mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto.

Quelle: Marco Ugarte/AP/dpa

Der frühere Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman hat nach Aussage eines Zeugens dem mexikanischen Ex-Präsidenten Enrique Pena Nieto Schmiergeld in Millionenhöhe bezahlt. "El Chapo" habe Pena Nieto 100 Millionen Dollar (87,6 Millionen Euro) gegeben, sagte Zeuge Alex Cifuentes vor einem Gericht in New York. Das berichten US-Medien.



Demnach habe Pena Nieto das Geld im Oktober 2012 erhalten, kurz vor seinem Amtsantritt. Pena Nieto war bis Dezember 2018 Präsident Mexikos.