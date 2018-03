Sechs Mitglieder der "Gruppe Freital" legen Revision ein. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Sechs der insgesamt acht wegen rechten Terrors und versuchten Mordes zu langen Haftstrafen verurteilten Mitglieder der "Gruppe Freital" wollen in Revision gehen. Das teilte das Oberlandesgericht Dresden mit.



Die Mitglieder waren in der vergangenen Woche zu Freiheitsstrafen zwischen zehn und fünf Jahren sowie zu einer vierjährigen Jugendstrafe verurteilt worden. Sie hatten 2015 fünf Sprengstoffanschläge auf Flüchtlinge und politische Gegner in Freital und dem nahen Dresden verübt.