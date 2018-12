Oppositionspolitiker und Erdogan-Kritiker Selahattin Demirtas.

Quelle: Sedat Suna/EPA/dpa

Das Hauptverfahren wegen Terrorvorwürfen gegen den pro-kurdischen Oppositionspolitiker Selahattin Demirtas wird am Mittwoch in Ankara fortgesetzt. Demirtas sitzt seit mehr als zwei Jahren in Untersuchungshaft. Er werde persönlich am Prozess in der türkischen Hauptstadt teilnehmen und habe "viel zu sagen", sagte sein Anwalt Mahsuni Karaman.