Der Journalist Deniz Yücel und seine Frau Dilek. Quelle: Can Erok/DHA-Depo Photos/AP/dpa

Am ersten Tag des Prozesses gegen den Journalisten Deniz Yücel in der Türkei hat der Richter einen Freispruch des Angeklagten abgelehnt. Die Bedingungen dafür seien unter anderem "wegen der Schwere der Anklage nicht gegeben", sagte er im Gericht in Istanbul.



Außerdem müssten erst noch Beweise geprüft werden. Er forderte außerdem eine "schriftliche Aussage" von Yücel. Eine Videoaussage, wie von Yücels Anwalt vorgeschlagen, wollte er nicht akzeptieren. Yücel nimmt an dem Prozess nicht teil.