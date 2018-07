Kein Strafverfolger oder Richter kann hinterfragen, wie ein Journalist an einer Geschichte arbeitet. Veysel Ok, Anwalt von Yücel

Yücels Anwalt, der sich selbst wegen angeblicher Beleidigung der türkischen Justiz vor Gericht verantworten muss, machte in Abwesenheit seines Mandanten den türkischen Polizei- und Justizbehörden zu Beginn des Verhandlungstags schwere Vorwürfe, wie Prozessbeobachter am Donnerstag in sozialen Medien berichteten.



Die von Ok mitgegründete türkische Nichtregierungsorganisation "Media and Law Studies Association" zitierte den Anwalt auf Twitter mit den Worten: "Kein Strafverfolger oder Richter kann hinterfragen, wie ein Journalist an einer Geschichte arbeitet, in welcher Art er daran arbeitet, wie er sie aufschreibt, wo er seinen Bericht veröffentlicht und mit wem er während seiner Recherche gesprochen hat."