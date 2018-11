Ich komme am 20. November raus! Ich weiß, dass ich nichts Falsches gemacht habe Adil Demirci

Adil Demirci hofft trotz alledem auf ein glimpfliches Ende seiner Türkei-Reise. "Ich komme am 20. November raus! Ich weiß, dass ich nichts Falsches gemacht habe", sagte er seinen Familienangehörigen in Köln am Telefon vor wenigen Tagen. Doch sicher ist er sich nicht, bereitet sich stattdessen auf das Schlimmste vor. Denn vielleicht wird sein Prozess doch länger dauern. Vielleicht wird auch er am Ende zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Alles ist möglich. Doch er will die Hoffnung nicht aufgeben, dass er seinen Geburtstag in Freiheit feiern kann. Denn am kommenden Mittwoch, am 21. November, wird Adil Demirci 34 Jahre alt.