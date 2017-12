Die Familie von Peter Steudtner möchte derzeit nicht an die Öffentlichkeit, auch aus Furcht, die Situation für den Betroffenen möglicherweise zu verschlimmern. Im Fall einer Verurteilung drohen Peter Steudtner bis zu 15 Jahre Haft in der Türkei. Jeden Abend werden in seiner Heimatgemeinde, der Berliner Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg, Kerzen angezündet in Solidarität mit dem politischen Häftling. Der 45-jährige Familienvater meldete sich mit einer kurzen schriftlichen Botschaft aus dem Gefängnis in Istanbul.

"Die Zeit hier ist aushaltbar, gerade weil die Solidarität um mich herum so stark ist, dazu zählen insbesondere auch die Andachten in nah und fern. Vertrauen ist für mich der Schlüssel, diese Situation zu überstehen. Dieses Vertrauen habe ich."